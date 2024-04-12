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Тышлек ЧАЛИШ Иван Федорович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

28.05.1910

Дата смерти

Около 18.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1910

Отец: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Мать: Тышлек Мария Васильевна

Образование
1929
Рождение ребёнка
1932

Сын: Тышлек Александр Иванович

Мать ребёнка: Тышлек Татьяна Михайловна

Бракосочетание
До 1932

Жена: Тышлек Татьяна Михайловна

Военная служба
С 13.02.1933 по 20.07.1941
УССР г.Одесса 57 стр.полк 13.02.1933 по 09.1933гг - курсант, с 09.1933 по 09.1934гг - ком.отд., с 09.1934 по 1940гг - ком.взвода, 20.07.1941г направлен в Воронежский обл.военкомат РСФСР
Рождение ребёнка
1936

Сын: Тышлек Чалиш Николай Иванович

Мать ребёнка: Тышлек Татьяна Михайловна

Вступление в партию
С 1939
Член ВКПб , партбилет № 2681935
Военная служба
С 20.07.1941 по 18.03.1942
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Похороны
18.03.1942
Большие Голубочки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 18.03.1942
Большие Голубочки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
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