Тышлек ЧАЛИШ Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения28.05.1910
Дата смертиОколо 18.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1910
Образование
1929
Рождение ребёнка
1932
Сын: Тышлек Александр Иванович
Мать ребёнка: Тышлек Татьяна Михайловна
Бракосочетание
До 1932
Военная служба
С 13.02.1933 по 20.07.1941
УССР г.Одесса 57 стр.полк 13.02.1933 по 09.1933гг - курсант, с 09.1933 по 09.1934гг - ком.отд., с 09.1934 по 1940гг - ком.взвода, 20.07.1941г направлен в Воронежский обл.военкомат РСФСР
Рождение ребёнка
1936
Сын: Тышлек Чалиш Николай Иванович
Мать ребёнка: Тышлек Татьяна Михайловна
Вступление в партию
С 1939
Член ВКПб , партбилет № 2681935
Военная служба
С 20.07.1941 по 18.03.1942
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Похороны
18.03.1942
Смерть
Около 18.03.1942