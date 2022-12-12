деревня Большие Голубочки, деревня Большие Голубочки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Большие Голубочки

Арсеньевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Белевский уезд
1258Голубочки, сц. вл.при рч. Исте.342444242269
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Белевский уезд, Полянская волость
307. Голубочки, сельцо бывшее владельческое, при речке Исте, дворов 61, жителей 615

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Арсеньевский район
7600Большие Голубочкидеревня53°32'с.ш.36°21'в.д.N-37-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Арсеньевский муниципальный район, Манаенское сельское поселение
70604465186д Большие Голубочкидеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close