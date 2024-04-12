Тышлек/ЧАЛИШ Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение
Около 1877
Бракосочетание
24.01.1900
Жена: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1901
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1903
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1905
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
28.05.1910
Сын: Тышлек Чалиш Иван Федорович
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1912
Сын: Тышлек Чалиш Николай Федорович
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тышлек Чалиш Василий Федорович
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Тышлек Чалиш Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно