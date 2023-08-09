Тышлек (Гутова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Рождение
Около 1880
Отец: Гутов Василий Антонович
Бракосочетание
24.01.1900
Рождение ребёнка
11.05.1901
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.03.1903
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.07.1905
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.05.1910
Сын: Тышлек Чалиш Иван Федорович
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.12.1912
Сын: Тышлек Чалиш Николай Федорович
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тышлек Чалиш Василий Федорович
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Тышлек Чалиш Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно