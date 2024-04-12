Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Фита) Елизавета Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Фита) Елизавета Игнатьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1831 г.р.

Муж

1848 г.р.

Дети

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СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Фита Игнатий Петрович

Мать: Фита Анна Васильевна

Бракосочетание
06.11.1872

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Николаевская церковь м/к-1872г. лист-295/зап-15, ГАДО, Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
20.05.1873

Дочь: Делиева Бакака Кириакия Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Рождение ребёнка
28.11.1875

Сын: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Николаевская церковь,м/к-1875г, лист-120,зап.-47,ГАДО,Ф - 426-1-2
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бурябаш Камела Феодора Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Рождение ребёнка
16.01.1882

Дочь: Мария Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Рождение ребёнка
08.12.1883

Дочь: Евфросиния Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Рождение ребёнка
11.09.1887

Дочь: Евдокия Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.1890

Дочь: Анна Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Рождение ребёнка
25.05.1890

Дочь: Ксения Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Рождение ребёнка
25.10.1896

Дочь: Мария Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Рождение ребёнка
02.08.1900

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Игнатий Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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