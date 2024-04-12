Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Фита) Елизавета Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Фита Игнатий Петрович
Мать: Фита Анна Васильевна
Дочь: Делиева Бакака Кириакия Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович
Дочь: Бурябаш Камела Феодора Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович
Дочь: Мария Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович
Дочь: Евфросиния Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович
Дочь: Евдокия Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович
Дочь: Анна Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович
Дочь: Ксения Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович
Дочь: Мария Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Игнатий Харлампиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович