Чалиш (Тышлек?) (Аянот) Василиса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалиш (Тышлек?) (Аянот) Василиса Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

До 1885

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Мать: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна

Бракосочетание
08.11.1870

Муж: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Николаевская церковь,м/к-1870г.,лист-222,зап.-14,ГАДОЮФ - 426-1-1
Рождение ребёнка
12.05.1872

Дочь: Джавлах Елена Федоровна

Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Николаевская Церковь,м/к-1872г.,лист-272,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
09.06.1874

Дочь: Черкас София Федоровна

Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-53,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-1-2
Рождение ребёнка
01.02.1883

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-101,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
До 1885
Рождение ребёнка
08.12.1888

Сын: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович