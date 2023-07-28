Чалиш (Тышлек?) (Аянот) Василиса Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиДо 1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
08.11.1870
Николаевская церковь,м/к-1870г.,лист-222,зап.-14,ГАДОЮФ - 426-1-1
Рождение ребёнка
12.05.1872
Дочь: Джавлах Елена Федоровна
Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович
Николаевская Церковь,м/к-1872г.,лист-272,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
09.06.1874
Дочь: Черкас София Федоровна
Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович
Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-53,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-1-2
Рождение ребёнка
01.02.1883
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-101,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
До 1885
Рождение ребёнка
08.12.1888
Сын: Тышлек Чалиш Иван Федорович
Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович