Джавлах (Чавлах) Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиПосле 1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Военная служба
?.07.1941
ЦАМО РФ _ 58-977525-275
Военная служба
25.09.1942
Рядовой 431 фоиб ,пропал без вести Дубовском р-не Сталинградской обл.,СССР
Военная служба
?.11.1943
Пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-18004-268
Военная служба
14.02.1944
Курск, город Курск, Курская область
ЦАМО РФ Курский ВПП оп-109746,дело-2
Военная служба
25.02.1944
Старо-Оскольский РВК убыл в 9 зсб
ЦАМО РФ Курский ВПП оп-109746,дело-14
Военная служба
29.02.1944
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
ЦАМО РФ . Ф - 8210-81777-3
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
После 1944
братская могила
СССР Курская область Поныровский р-н, д. Теплое, с. Игишево, южнее, 2 км
Смерть
После 1944
Теплое, Поныровский муниципальный район, Курская область