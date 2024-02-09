(Тышлек ЧАЛИШ) Евгения Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1883
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-101,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-4
Крещение
02.02.1883
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-101,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-4 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Захарий Григорьевич Золото и Матрена Васильевна Золото
Смерть
Неизвестно