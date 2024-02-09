(Тышлек ЧАЛИШ) Евгения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек ЧАЛИШ) Евгения Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1883

Отец: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Мать: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-101,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-4
Крещение
02.02.1883
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-101,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-4 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Захарий Григорьевич Золото и Матрена Васильевна Золото
Смерть
Неизвестно
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