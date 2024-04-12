Тышлек ЧАЛИШ Лазарь Федорович
Место рождения
Дата рождения21.03.1892
Дата смерти23.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1892
Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-150,зап.-25,,ГАДО,Ф - 426-1-6
Крещение
22.03.1892
Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-150,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-1-6 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Ильи Тохтамыша сын Георгий и дочь Василиса
Военная служба
23.04.1915
Смерть
23.04.1915
Участник 1 мировой войны -пропал без вести