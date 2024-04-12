Тышлек ЧАЛИШ Лазарь Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ЧАЛИШ Лазарь Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.03.1892

Дата смерти

23.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1892

Отец: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Мать: Сарбаш Ксения Лазаревна

Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-150,зап.-25,,ГАДО,Ф - 426-1-6
Крещение
22.03.1892
Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-150,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-1-6 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Ильи Тохтамыша сын Георгий и дочь Василиса
Военная служба
23.04.1915
Смерть
23.04.1915
Участник 1 мировой войны -пропал без вести
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