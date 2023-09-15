Сарбаш (Зипир - Тышлек) Ксения Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарбаш (Зипир - Тышлек) Ксения Лазаревна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Зипир Лазарь Ильич

Мать: Зипир Соломонида Кузьмина

Бракосочетание
27.10.1886

Муж: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-23,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
01.08.1887

Сын: Тышлек Пантелеймон Федорович

Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-69,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Тышлек Василий Федорович

Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-90,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
21.03.1892

Сын: Тышлек Чалиш Лазарь Федорович

Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-150,зап.-25,,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
15.07.1894

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-15,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
17.03.1900

Дочь: Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Николаевская церковь,м/к-1900г.,дист-172,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-8
Бракосочетание
23.01.1909

Муж: Сарбаш Климентий Семенович

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-181,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-11
Смерть
Неизвестно
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