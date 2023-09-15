Сарбаш (Зипир - Тышлек) Ксения Лазаревна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: Зипир Лазарь Ильич
Бракосочетание
27.10.1886
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-23,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
01.08.1887
Сын: Тышлек Пантелеймон Федорович
Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-69,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
01.01.1891
Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович
Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-90,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
21.03.1892
Сын: Тышлек Чалиш Лазарь Федорович
Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович
Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-150,зап.-25,,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
15.07.1894
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович
Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-15,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
17.03.1900
Дочь: Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович
Николаевская церковь,м/к-1900г.,дист-172,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-8
Бракосочетание
23.01.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-181,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-11
Смерть
Неизвестно