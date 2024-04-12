Сарбаш Климентий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарбаш Климентий Семенович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1873 г.р.
Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.09.1892

Жена: Сарбаш Елена Власова

Бракосочетание
С 1908

Жена: Сарбаш ?

Бракосочетание
23.01.1909

Жена: Сарбаш Ксения Лазаревна

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-181,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-11
Смерть
Неизвестно
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