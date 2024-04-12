(Тышлек ЧАЛЫШ) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек ЧАЛЫШ) Любовь Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.03.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1900

Отец: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Мать: Сарбаш Ксения Лазаревна

Николаевская церковь,м/к-1900г.,дист-172,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-8
Крещение
18.03.1900
Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-172,зап.-23,ГАДОЮФ - 426-1-8 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Георгий Илич Тохтамыш и сестра его Василиса
Смерть
Неизвестно
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