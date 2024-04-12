(Тышлек ЧАЛИШ) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек ЧАЛИШ) Анастасия Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

15.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1894

Отец: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Мать: Сарбаш Ксения Лазаревна

Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-15,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-7
Крещение
16.07.1894
Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-15,зап.48,ГАДО,Ф - 426-1-7 | Godparents:Новокаракубские поселяне:Ильи Тохтамышева сын - Георгий и дочь Василиса
Бракосочетание
08.02.1913

Муж: Будур Николай Иванович

Николаевская церковь,м/к-1913г.,лист-118,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-13
Смерть
Неизвестно
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