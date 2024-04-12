Чалиш Константин Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1821
ГАДО,Ф - 131-1-106, рев.ск.-1850г.,зап.№ 127.
Бракосочетание
После 1843
Жена: Тышлек Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович
Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович
Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.зап.№ 127.
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Барьяхтар Агафья Константиновна
Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Хавалджи Александра Константиновна
Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
14.11.1863
Дочь: Черкас Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-29,зап.-30
Рождение ребёнка
04.12.1865
Сын: Тышлек Георгий Константинович
Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
04.12.1865
Сын: Тышлек Михаил Константинович
Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна
Смерть
Неизвестно