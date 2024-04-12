Тышлек Параскева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1791
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 138.
Бракосочетание
До 1810
ГАЗО . Ф - 12-2-180, р/с-1835г.,зап.-95
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Чалиш Федор Константинович / Акритович /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 80.
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Оксана Федоровна
Отец ребёнка: Чалиш Федор Константинович / Акритович /
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.зап.№ 138.
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Чалиш Константин Федорович
Отец ребёнка: Чалиш Федор Константинович / Акритович /
ГАДО,Ф - 131-1-106, рев.ск.-1850г.,зап.№ 127.
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Чалиш Федор Константинович / Акритович /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.зап.№ 139.
Смерть
Неизвестно