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Тышлек Параскева

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 138.
Бракосочетание
До 1810

Муж: Чалиш Федор Константинович / Акритович /

ГАЗО . Ф - 12-2-180, р/с-1835г.,зап.-95
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Тышлек Василий Федорович

Отец ребёнка: Чалиш Федор Константинович / Акритович /

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 80.
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Оксана Федоровна

Отец ребёнка: Чалиш Федор Константинович / Акритович /

ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.зап.№ 138.
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Чалиш Константин Федорович

Отец ребёнка: Чалиш Федор Константинович / Акритович /

ГАДО,Ф - 131-1-106, рев.ск.-1850г.,зап.№ 127.
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Чалиш Федор Константинович / Акритович /

ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.зап.№ 139.
Смерть
Неизвестно
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