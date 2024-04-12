Тышлек ЧАЛИШ Евдоким / Яким / Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ЧАЛИШ Евдоким / Яким / Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

15.03.1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

С 1823 по 1828 г.р.

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Чалиш Константин Федорович

Мать: Тышлек Ефимия Федоровна

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.зап.№ 127.
Бракосочетание
10.11.1874

Жена: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна

Рождение ребёнка
18.03.1875

Сын: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна

Рождение ребёнка
12.07.1877

Дочь: Василиса Евдокимовна / Якимовна/

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Тышлек Чалиш Константин Евдокимович / Якимович/

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна

Рождение ребёнка
03.04.1890

Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович /Якимович/

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна

Рождение ребёнка
17.01.1892

Дочь: Зипир Сарра Евдокимовна / Якимовна/

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Евфросиния Евдокимовна / Якимовна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна

Смерть
15.03.1910
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
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