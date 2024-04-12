Тышлек ЧАЛИШ (Сарбаш) Пелагея Никоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти14.07.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
10.11.1874
Рождение ребёнка
18.03.1875
Сын: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович
Рождение ребёнка
12.07.1877
Дочь: Василиса Евдокимовна / Якимовна/
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Тышлек Чалиш Константин Евдокимович / Якимович/
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович
Рождение ребёнка
03.04.1890
Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович /Якимович/
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович
Рождение ребёнка
17.01.1892
Дочь: Зипир Сарра Евдокимовна / Якимовна/
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Евфросиния Евдокимовна / Якимовна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович
Смерть
14.07.1909
Причина смерти: Болезнь - тиф
Похороны
Неизвестно