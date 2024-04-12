Зипир (Тышлек ЧАЛИШ) Сарра Евдокимовна / Якимовна/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Тышлек ЧАЛИШ) Сарра Евдокимовна / Якимовна/

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1892

Отец: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Мать: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна

Бракосочетание
12.10.1909

Муж: Зипир Федор Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1910

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Зипир Федор Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1912

Дочь: Евфимия Федоровна

Отец ребёнка: Зипир Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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