Зипир (Тышлек ЧАЛИШ) Сарра Евдокимовна / Якимовна/
Место рождения
Дата рождения17.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1892
Бракосочетание
12.10.1909
Муж: Зипир Федор Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1910
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Зипир Федор Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1912
Дочь: Евфимия Федоровна
Отец ребёнка: Зипир Федор Иванович
Смерть
Неизвестно