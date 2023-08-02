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Зипир Федор Иванович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1884

Отец: Зипир Иван Георгиевич

Мать: Зипир (Халабуз) Елена Федоровна

Бракосочетание
12.10.1909

Жена: Зипир (Тышлек ЧАЛИШ) Сарра Евдокимовна / Якимовна/

Рождение ребёнка
05.07.1910

Дочь: (Зипир) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Зипир (Тышлек ЧАЛИШ) Сарра Евдокимовна / Якимовна/

Рождение ребёнка
02.11.1912

Дочь: (Зипир) Евфимия Федоровна

Мать ребёнка: Зипир (Тышлек ЧАЛИШ) Сарра Евдокимовна / Якимовна/

Смерть
Неизвестно

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