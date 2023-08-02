Зипир Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения21.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1884
Бракосочетание
12.10.1909
Рождение ребёнка
05.07.1910
Дочь: (Зипир) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Зипир (Тышлек ЧАЛИШ) Сарра Евдокимовна / Якимовна/
Рождение ребёнка
02.11.1912
Дочь: (Зипир) Евфимия Федоровна
Мать ребёнка: Зипир (Тышлек ЧАЛИШ) Сарра Евдокимовна / Якимовна/
Смерть
Неизвестно