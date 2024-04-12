Тышлек ЧАЛИШ Николай Евдокимович / Якимович / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ЧАЛИШ Николай Евдокимович / Якимович /

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

18.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1875

Отец: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Мать: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна

Бракосочетание
28.10.1896

Жена: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна

Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-146,зап-13,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
27.03.1898

Дочь: Евфимия Николаевна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.03.1900

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна

Рождение ребёнка
26.08.1902

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна

Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.03.1907

Дочь: Стефанида Николаевна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.07.1909

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-158,зап.-52,ГАДО,Ф - 426 - 1-11
Рождение ребёнка
03.05.1912

Сын: Тышлек Чалиш Христофор Николаевич

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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