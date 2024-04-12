Тышлек ЧАЛИШ Николай Евдокимович / Якимович /
Место рождения
Дата рождения18.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1875
Бракосочетание
28.10.1896
Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-146,зап-13,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
27.03.1898
Дочь: Евфимия Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна
Рождение ребёнка
03.03.1900
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна
Рождение ребёнка
26.08.1902
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.03.1907
Дочь: Стефанида Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна
Рождение ребёнка
03.07.1909
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-158,зап.-52,ГАДО,Ф - 426 - 1-11
Рождение ребёнка
03.05.1912
Сын: Тышлек Чалиш Христофор Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна
Смерть
Неизвестно