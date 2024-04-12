(Тышлек ЧАЛИШ) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-158,зап.-52,ГАДО,Ф - 426 - 1-11
Крещение
04.07.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-158,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Георгия Тохтамыша сын - Николай и жена его Александра Феофановна
Смерть
Неизвестно