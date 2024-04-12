(Тышлек ЧАЛИШ) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек ЧАЛИШ) Мария Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.07.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1909

Отец: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /

Мать: Тышлек Чалиш Христина Алексеевна

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-158,зап.-52,ГАДО,Ф - 426 - 1-11
Крещение
04.07.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-158,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Георгия Тохтамыша сын - Николай и жена его Александра Феофановна
Смерть
Неизвестно
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