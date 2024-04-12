Черкас (Тышлек) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкас (Тышлек) Анастасия Константиновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.11.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1863

Отец: Чалиш Константин Федорович

Мать: Тышлек Ефимия Федоровна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-29,зап.-30
Бракосочетание
19.08.1885

Муж: Черкас Василий Дмитриевич

Николаевская церковь , м/к 1885г,лист-204,зап-17,ГАДО , Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
11.02.1886

Сын: Черкас Николай Васильевич

Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1886г.,лист-5,зап.-14
Рождение ребёнка
19.09.1887

Дочь: Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1887г.,лист-63,зап.-44
Рождение ребёнка
19.09.1889

Сын: Черкас Христофор Васильевич

Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1889г.,лист-15,зап.-39
Рождение ребёнка
19.05.1892

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-154,зап.-25
Рождение ребёнка
23.11.1894

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-7,м/к-1894г.,лист-24,зап.-75
Рождение ребёнка
05.09.1897

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-17,зап.-55
Рождение ребёнка
05.09.1897

Сын: Черкас Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-17,зап.-51
Рождение ребёнка
01.07.1900

Дочь: Сарра Васильевна

Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-180,зап.-38
Рождение ребёнка
20.09.1902

Сын: Черкас Федор Васильевич

Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-90,зап.-64
Рождение ребёнка
Около 17.12.1905

Сын: Черкас Константин Васильевич

Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-114,зап.-91
Смерть
Неизвестно
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