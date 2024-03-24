Осипова Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1855
Отец: Яков Захарович
Сведения об отце предположительные.
Бракосочетание
12.01.1875 ст.
поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Евстафий и Матвей Захаровы [Захаровы], по невесте: деревни Любимцева крестьяне Дмитрий Иванович и Миней Карпович Источник: ГАЯО Метрические книги церк... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1875 ст.
Дочь: Осипова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Осипов Василий Васильевич
дата крещения - 04.12.1875 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Иларион Васильевич и Пелагея Васильевна... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1877 ст.
Отец ребёнка: Осипов Василий Васильевич
дата крещения - 18.01.1877 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного ведомства села Давыдовского крестьянин Яков Захарович и села Рождествина... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1880 ст.
Отец ребёнка: Осипов Василий Васильевич
дата крещения - 01.01.1880 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина крестьянские дети Алексей Васильевич и Праскева Васильевн... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.
Дочь: Осипова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Осипов Василий Васильевич
дата крещения - 14.11.1881 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного села Рождествина крестьянский сын Алексей Васильевич [Осипов] и села Дав... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1883 ст.
Дочь: Осипова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Осипов Василий Васильевич
дата крещения - 04.11.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Алексей Васильевич и Праскева Васильевн... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1885 ст.
Дочь: Осипова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Осипов Василий Васильевич
дата крещения - 02.04.1885 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Алексей Васильевич и Праскева Васильевн... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.
Отец ребёнка: Осипов Василий Васильевич
дата крещения - 06.10.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Симеон Михайлович Чичев и села Давыдова солдат... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.1890 ст.
Отец ребёнка: Осипов Василий Васильевич
дата крещения - 14.12.1890 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Петр Васильевич и Екатерина Васильевна ... Показать все
Смерть
Неизвестно