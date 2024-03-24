Осипова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1885 ст.
Отец: Осипов Василий Васильевич
Мать: Осипова Анна Яковлевна
дата крещения - 02.04.1885 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Алексей Васильевич и Праскева Васильевн... Показать все
Смерть
Неизвестно