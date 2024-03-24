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Осипов Сергей Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.10.1886 ст.

Дата смерти

29.08.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
05.10.1886 ст.

Отец: Осипов Василий Васильевич

Мать: Осипова Анна Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.10.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Симеон Михайлович Чичев и села Давыдова солдат... Показать все
Смерть
29.08.1887 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 30.08.1887 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все
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