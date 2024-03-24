Осипов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1886 ст.
Дата смерти29.08.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1886 ст.
Отец: Осипов Василий Васильевич
Мать: Осипова Анна Яковлевна
дата крещения - 06.10.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Симеон Михайлович Чичев и села Давыдова солдат... Показать все
Смерть
29.08.1887 ст.
дата погребения - 30.08.1887 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все