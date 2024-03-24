Осипов Ефимий Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1877 ст.
Дата смерти15.02.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1877 ст.
Отец: Осипов Василий Васильевич
Мать: Осипова Анна Яковлевна
дата крещения - 18.01.1877 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного ведомства села Давыдовского крестьянин Яков Захарович и села Рождествина... Показать все
Смерть
15.02.1879 ст.
дата погребения - 17.02.1879 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3 года причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все