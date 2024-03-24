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Осипов Ефимий Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.01.1877 ст.

Дата смерти

15.02.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Рождение
17.01.1877 ст.

Отец: Осипов Василий Васильевич

Мать: Осипова Анна Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.01.1877 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного ведомства села Давыдовского крестьянин Яков Захарович и села Рождествина... Показать все
Смерть
15.02.1879 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 17.02.1879 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3 года причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все
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