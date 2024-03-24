Осипова Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1875 ст.
Дата смерти16.02.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1875 ст.
Отец: Осипов Василий Васильевич
Мать: Осипова Анна Яковлевна
дата крещения - 04.12.1875 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Иларион Васильевич и Пелагея Васильевна... Показать все
Смерть
16.02.1879 ст.
дата погребения - 18.02.1879 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО возраст - 4 года причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все