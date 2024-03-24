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Осипова Варвара Васильевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.12.1875 ст.

Дата смерти

16.02.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
03.12.1875 ст.

Отец: Осипов Василий Васильевич

Мать: Осипова Анна Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.12.1875 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Иларион Васильевич и Пелагея Васильевна... Показать все
Смерть
16.02.1879 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 18.02.1879 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО возраст - 4 года причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все
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