Яков Захарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Осипова Анна Яковлевна
Сведения об отце предположительные.
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Анисья Яковлевна
Сведения об отце и сестре предположительные
Восприемник
17.01.1877 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Осипова Ефимия Васильевича
Смерть
Неизвестно