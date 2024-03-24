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Яков Захарович

Место рождения

Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Осипова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Сведения об отце предположительные.
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Анисья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Сведения об отце и сестре предположительные
Восприемник
17.01.1877 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Осипова Ефимия Васильевича
Смерть
Неизвестно
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