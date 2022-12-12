село Давыдово, село Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Давыдово

Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3732Давыдовское, с. каз.при пруде.202038118154Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Переславский уезд, Елизаровская волость
271. Давыдовское, село бывшее государственное, дворов 40, жителей 240, церковь православная, 2 ветряных мельницы

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Петровская волость
4554Давыдово село33654145235

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Переславский район
388270Давыдовосело56°35'с.ш.39°05'в.д.O-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Переславский муниципальный район, Рязанцевское сельское поселение
78632468386с Давыдовосело
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