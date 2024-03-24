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Осипов Петр Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.01.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
01.01.1880 ст.

Отец: Осипов Василий Васильевич

Мать: Осипова Анна Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.01.1880 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина крестьянские дети Алексей Васильевич и Праскева Васильевн... Показать все
Восприемник
12.12.1890 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Осипова Стефана Васильевича
Смерть
Неизвестно
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