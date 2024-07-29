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Осипов Василий Петрович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.03.1902 ст.

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1902 ст.

Отец: Осипов Крайнев Петр Васильевич

Мать: Осипова (Иларионова) Матрона Парфениевна / Порфириевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.03.1902 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянин Алексей Васильевич Осипов Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Призыв на военную службу
?.08.1941
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Наименование военкомата: Переславский РВК, Ярославская обл., Переславский р-н
Военная служба
С ?.08.1941
Дата поступления на службу: __.08.1941 Воинское звание: ефрейтор Воинская часть: 1129 гап участник боев за освобождение Маньчжурии
Военная награда
01.09.1945
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения: № 2/н от 01.09.1945 Издан: 1129 гап РГК 2 А
Смерть
После 1945

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