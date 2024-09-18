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Осипов Иаков / Яков Петрович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.10.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910 ст.

Отец: Осипов Крайнев Петр Васильевич

Мать: Осипова Крайнева (Кирьянова) Ольга Васильевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.10.1910 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иоанн Алексеевич Осипов Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Восприемник
04.11.1918 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Крайневой Клавдии Петровны
Смерть
Неизвестно

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