Осипов Иаков / Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения08.10.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
08.10.1910 ст.
дата крещения - 09.10.1910 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иоанн Алексеевич Осипов Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Восприемник
04.11.1918 ст.
Восприемник у Крайневой Клавдии Петровны
Смерть
Неизвестно