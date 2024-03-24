Осипов Стефан Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1890 ст.
Отец: Осипов Василий Васильевич
Мать: Осипова Анна Яковлевна
дата крещения - 14.12.1890 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Петр Васильевич и Екатерина Васильевна ... Показать все
Смерть
Неизвестно