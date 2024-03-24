Осипова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Екатерина Васильевна

Осипова Екатерина Васильевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.11.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1881 ст.

Отец: Осипов Василий Васильевич

Мать: Осипова Анна Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.11.1881 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного села Рождествина крестьянский сын Алексей Васильевич [Осипов] и села Дав... Показать все
Восприемник
12.12.1890 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Осипова Стефана Васильевича
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close