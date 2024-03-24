Осипова Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1881 ст.
Отец: Осипов Василий Васильевич
Мать: Осипова Анна Яковлевна
дата крещения - 14.11.1881 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного села Рождествина крестьянский сын Алексей Васильевич [Осипов] и села Дав... Показать все
Восприемник
12.12.1890 ст.
Восприемник у Осипова Стефана Васильевича
Смерть
Неизвестно