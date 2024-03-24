Осипова Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.11.1883 ст.
Дата смерти14.08.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1883 ст.
Отец: Осипов Василий Васильевич
Мать: Осипова Анна Яковлевна
дата крещения - 04.11.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Алексей Васильевич и Праскева Васильевн... Показать все
Смерть
14.08.1884 ст.
дата погребения - 16.08.1884 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 года причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все