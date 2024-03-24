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Осипова Матрона Васильевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.11.1883 ст.

Дата смерти

14.08.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Рождение
03.11.1883 ст.

Отец: Осипов Василий Васильевич

Мать: Осипова Анна Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.11.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Алексей Васильевич и Праскева Васильевн... Показать все
Смерть
14.08.1884 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 16.08.1884 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 года причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все
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