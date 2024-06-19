(Осипова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1893 ст.
Дата смертиПосле 1982
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1893 ст.
дата крещения - 23.04.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Петр Васильевич и Екатерина Васильевна ... Показать все
Упоминание
24.06.1982
Запись в МК: выд свид № 457371 24/VI-82г.
Смерть
После 1982