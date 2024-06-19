(Осипова) Пелагея Васильевна 22.04.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Осипова) Пелагея Васильевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.04.1893 ст.

Дата смерти

После 1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1893 ст.

Отец: Осипов Ларивонов Василий Васильевич

Мать: Осипова Анна Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.04.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Петр Васильевич и Екатерина Васильевна ... Показать все
Упоминание
24.06.1982
Запись в МК: выд свид № 457371 24/VI-82г.
Смерть
После 1982

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