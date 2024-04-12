Корсун Захарий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Корсун Ефимий Иванович
Троицкая церковь, м/к 1912г / зап.№ 9 / , ГАДО , Ф - 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
10.08.1909
Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
30.04.1912
Дочь: Пелагея /внебрачн./
Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г. лист-68,зап-26.
Бракосочетание
24.10.1912
Жена: Корсун Агрипина Петровна
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Корсун Митрофан Захарович
Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1914
Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 15 /, м/к-1914г../ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
31.05.1915
Дочь: Зазуля Афанасия Захаровна
Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 70 /, м/к-1915г../ зап.№ 29 /
Военная служба
20.06.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 165-й пехотный Луцкий полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., с. Кривая Лука Причина выбытия пропал без вести Дата события 20.06.1916 Место события г.дв. Скробов, сел. Вызорек Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Списки потерь солдат 165 пехотного Луцкого полка Документ №141219, Список убыли нижних чинов 165 пехотного Луцкого полка с 16 июня по 1 июля 1916 года, Автор: 165-й пехотный Луцкий полк, 1916-08-02
Рождение ребёнка
15.10.1919
Сын: Корсун Иоанн / Иван / Захарович
Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 87 /, м/к-1919г../ зап.№48 /
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Наталья Захаровна
Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна
Смерть
Неизвестно