Корсун Захарий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Захарий Ефимович

Корсун Захарий Ефимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Корсун Ефимий Иванович

Мать: Корсун Акелина Савельевна

Троицкая церковь, м/к 1912г / зап.№ 9 / , ГАДО , Ф - 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
10.08.1909

Сын: Корсун Денис Захарович

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
30.04.1912

Дочь: Пелагея /внебрачн./

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г. лист-68,зап-26.
Бракосочетание
24.10.1912

Жена: Корсун Агрипина Петровна

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Корсун Митрофан Захарович

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Корсун Федор Захарович

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 15 /, м/к-1914г../ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
31.05.1915

Дочь: Зазуля Афанасия Захаровна

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 70 /, м/к-1915г../ зап.№ 29 /
Военная служба
20.06.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 165-й пехотный Луцкий полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., с. Кривая Лука Причина выбытия пропал без вести Дата события 20.06.1916 Место события г.дв. Скробов, сел. Вызорек Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Списки потерь солдат 165 пехотного Луцкого полка Документ №141219, Список убыли нижних чинов 165 пехотного Луцкого полка с 16 июня по 1 июля 1916 года, Автор: 165-й пехотный Луцкий полк, 1916-08-02
Рождение ребёнка
15.10.1919

Сын: Корсун Иоанн / Иван / Захарович

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 87 /, м/к-1919г../ зап.№48 /
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Наталья Захаровна

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close