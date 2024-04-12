Военная служба

20.06.1916

Должность/Звание рядовой Воинская часть 165-й пехотный Луцкий полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., с. Кривая Лука Причина выбытия пропал без вести Дата события 20.06.1916 Место события г.дв. Скробов, сел. Вызорек Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Списки потерь солдат 165 пехотного Луцкого полка Документ №141219, Список убыли нижних чинов 165 пехотного Луцкого полка с 16 июня по 1 июля 1916 года, Автор: 165-й пехотный Луцкий полк, 1916-08-02