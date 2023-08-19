Корсун Федор Захарович
Место рождения
Дата рождения07.06.1914
Дата смерти28.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1914
Отец: Корсун Захарий Ефимович
Мать: Корсун Агрипина Петровна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 15 /, м/к-1914г../ зап.№ 31 /
Крещение
07.06.1914
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1914г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 15 /. | Godparents:Крестьяне х.Веселого :Харитон Яковлевич Грек и Пима Корсуна жена Дарья Александровна
Смерть
28.06.1914
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1914г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 50 /.
Похороны
30.06.1914
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1914г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 50 /.