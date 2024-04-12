Корсун (Грекова) Агрипина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун (Грекова) Агрипина Петровна

Место рождения

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь, м/к 1912г / зап.№ 9 / , ГАДО , Ф - 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
10.08.1909

Сын: Корсун Денис Захарович

Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович

Рождение ребёнка
30.04.1912

Дочь: Пелагея /внебрачн./

Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г. лист-68,зап-26.
Бракосочетание
24.10.1912

Муж: Корсун Захарий Ефимович

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Корсун Митрофан Захарович

Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович

Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Корсун Федор Захарович

Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 15 /, м/к-1914г../ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
31.05.1915

Дочь: Зазуля Афанасия Захаровна

Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 70 /, м/к-1915г../ зап.№ 29 /
Рождение ребёнка
15.10.1919

Сын: Корсун Иоанн / Иван / Захарович

Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 87 /, м/к-1919г../ зап.№48 /
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Наталья Захаровна

Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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