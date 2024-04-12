Корсун (Грекова) Агрипина Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1891
Троицкая церковь, м/к 1912г / зап.№ 9 / , ГАДО , Ф - 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
10.08.1909
Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович
Рождение ребёнка
30.04.1912
Дочь: Пелагея /внебрачн./
Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г. лист-68,зап-26.
Бракосочетание
24.10.1912
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Корсун Митрофан Захарович
Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович
Рождение ребёнка
07.06.1914
Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 15 /, м/к-1914г../ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
31.05.1915
Дочь: Зазуля Афанасия Захаровна
Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 70 /, м/к-1915г../ зап.№ 29 /
Рождение ребёнка
15.10.1919
Сын: Корсун Иоанн / Иван / Захарович
Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 87 /, м/к-1919г../ зап.№48 /
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Корсун Захарий Ефимович
Смерть
Неизвестно