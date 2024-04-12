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Корсун Иоанн / Иван / Захарович

Место рождения

Каленики

Дата рождения

15.10.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1919

Отец: Корсун Захарий Ефимович

Мать: Корсун Агрипина Петровна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 87 /, м/к-1919г../ зап.№48 /
Крещение
15.10.1919
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1919г./ зап.№ 48 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 87 /. | Godparents:Жители х.Каленникова Изюмского уезда : Ананий Гордеевич Бондаренко и девица Анна Яковлевна Грек.
Смерть
Неизвестно
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