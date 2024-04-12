Корсун Митрофан Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Корсун Захарий Ефимович
Мать: Корсун Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Корсун Сергей Митрофанович
Мать ребёнка: Корсун Мария
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Евдокия Митрофановна
Мать ребёнка: Корсун Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсун Мария
Смерть
Неизвестно