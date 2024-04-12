Корсун Митрофан Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун Митрофан Захарович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Корсун Захарий Ефимович

Мать: Корсун Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Корсун Сергей Митрофанович

Мать ребёнка: Корсун Мария

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: Корсун Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Мария

Смерть
Неизвестно
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