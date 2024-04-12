Зазуля (Корсун) Афанасия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зазуля (Корсун) Афанасия Захаровна

Место рождения

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

31.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1915

Отец: Корсун Захарий Ефимович

Мать: Корсун Агрипина Петровна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 70 /, м/к-1915г../ зап.№ 29 /
Крещение
31.05.1915
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 29 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 70 /. | Godparents:Граждане х.Веселого Закотной Волости Изюмского уезда : Корсун Павел Захарович и Елисея Радченко же... Показать все
Бракосочетание
21.05.1920

Муж: Зазуля Игнатий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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