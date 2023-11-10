(Грек) Пелагея /внебрачн./
Место рождения
Дата рождения30.04.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1912
Отец: Корсун Захарий Ефимович
Мать: Корсун Агрипина Петровна
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г. лист-68,зап-26.
Крещение
30.04.1912
Godparents:х.Веселого Закотянской волости крестьяне : Феодосий Федорович Салий и Потапа Мураховского жена Анастасия Андреевна
Смерть
Неизвестно