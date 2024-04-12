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Корсун Акелина Савельевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

24.09.1911

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 51 /, м/к-1911г../ зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Корсун Захарий Ефимович

Отец ребёнка: Корсун Ефимий Иванович

Троицкая церковь, м/к 1912г / зап.№ 9 / , ГАДО , Ф - 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Корсун Иван / Иоанн / Ефимович

Отец ребёнка: Корсун Ефимий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Корсун Иосиф Ефимович

Отец ребёнка: Корсун Ефимий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Леонтий Ефимович

Отец ребёнка: Корсун Ефимий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Корсун Ефимий Иванович

Смерть
24.09.1911
Причина смерти: Болезнь - тиф | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1911г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 51 /.
Похороны
26.09.1911
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1911г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 51 /.
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