Корсун Акелина Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти24.09.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1878
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 51 /, м/к-1911г../ зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Корсун Ефимий Иванович
Троицкая церковь, м/к 1912г / зап.№ 9 / , ГАДО , Ф - 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Корсун Иван / Иоанн / Ефимович
Отец ребёнка: Корсун Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Корсун Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсун Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Корсун Ефимий Иванович
Смерть
24.09.1911
Причина смерти: Болезнь - тиф | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1911г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 51 /.
Похороны
26.09.1911
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1911г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 51 /.