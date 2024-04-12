Корсун Ефимий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1871
Отец: Корсун Иван Алексеевич
Мать: Корсун Ксения Михайловна
ГАДО , ф-265-1-1/ лист № 72 / , м/к - 1871г./ зап.№ 22 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Корсун Акелина Савельевна
Троицкая церковь, м/к 1912г / зап.№ 9 / , ГАДО , Ф - 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Корсун Иван / Иоанн / Ефимович
Мать ребёнка: Корсун Акелина Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: Корсун Акелина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корсун Акелина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Корсун Акелина Савельевна
Смерть
Неизвестно