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Корсун Ефимий Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

01.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1871

Отец: Корсун Иван Алексеевич

Мать: Корсун Ксения Михайловна

ГАДО , ф-265-1-1/ лист № 72 / , м/к - 1871г./ зап.№ 22 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Корсун Захарий Ефимович

Мать ребёнка: Корсун Акелина Савельевна

Троицкая церковь, м/к 1912г / зап.№ 9 / , ГАДО , Ф - 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Корсун Иван / Иоанн / Ефимович

Мать ребёнка: Корсун Акелина Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Корсун Иосиф Ефимович

Мать ребёнка: Корсун Акелина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Леонтий Ефимович

Мать ребёнка: Корсун Акелина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Корсун Акелина Савельевна

Смерть
Неизвестно
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