Корсун Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиДо 01.11.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Бракосочетание
После 1848
Жена: Корсун Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Корсун Петр Иванович
Мать ребёнка: Корсун Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Корсун Сила Иванович
Мать ребёнка: Корсун Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Корсун Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Корсун Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1871
Мать ребёнка: Корсун Ксения Михайловна
ГАДО , ф-265-1-1/ лист № 72 / , м/к - 1871г./ зап.№ 22 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Смерть
До 01.11.1892
Причина смерти: Несчастный случай - утонул в р.Донец | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г./ зап.№ 63 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 212 /.
Похороны
05.11.1892
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г. / зап.№ 63 /,ГАДО - Ф-265-1-8 /лист № 212 /. / лист № 58 /