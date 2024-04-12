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Корсун Иван Алексеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

До 01.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Корсун Алексей Назарович

Мать: Корсунова Параскева Ивановна

Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Бракосочетание
После 1848

Жена: Корсун Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Корсун Петр Иванович

Мать ребёнка: Корсун Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Корсун Сила Иванович

Мать ребёнка: Корсун Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Корсун Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Корсун Трофим Иванович

Мать ребёнка: Корсун Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
01.04.1871

Сын: Корсун Ефимий Иванович

Мать ребёнка: Корсун Ксения Михайловна

ГАДО , ф-265-1-1/ лист № 72 / , м/к - 1871г./ зап.№ 22 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Смерть
До 01.11.1892
Причина смерти: Несчастный случай - утонул в р.Донец | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г./ зап.№ 63 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 212 /.
Похороны
05.11.1892
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1892г. / зап.№ 63 /,ГАДО - Ф-265-1-8 /лист № 212 /. / лист № 58 /
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