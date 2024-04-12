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Корсун Алексей Назарович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1803

Дата смерти

03.01.1870

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Корсунов Назар Никитович

Мать: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна

ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Работа или профессия
С 1822
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд.
Причислен к Приказной палате,р/с - 1835г.
Бракосочетание
04.10.1825

Жена: Корсунова Параскева Ивановна

ГАХО , Ф - 40-110-291,ч-2, м/к 1825г.,зап-15
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Корсун Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Ивановна

Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Клименко Феврония Алексеевна

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Евфросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Ивановна

ГАХО . Ф-031-141-250 / т.1-5 / стр. 268-428 р/с за 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Корсун Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Ивановна

Смерть
03.01.1870
Причина смерти: Болезнь-от опухоли | ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 48 / , м/к-1870г. / зап.№ 1 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
05.01.1870
ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 48 / , м/к 1870г. / зап.№ 1 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
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