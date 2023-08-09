Корсунов Назар Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1763
Отец: Корсунов Никита Кузьмич
Троицкая церковь,и/р - 1793г./ зап.№ 99 /,ЦГИАК, Ф - 1989-1-613.,ГАХО р/с 1811г.зап.№ 47. исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Агафья Назаровна
Мать ребёнка: Корсунова Анна Григорьевна / 1-й брак /
Троицкая церковь ,и/р - 1793г. / зап.№ 99 /, ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613.
Бракосочетание
До 1778
Бракосочетание
09.01.1788
ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-569, Николаевская церковь м/к 1788г.
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Пелагея Назаровна
Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна
Троицкая церковь , и/р -1795г.
Рождение ребёнка
02.08.1795
Дочь: Васса Назаровна
Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна
Николаевская церковь, ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1- м/к 1795г.
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна
Троицкая церковь , р/с - 1795г. р/с 1811г. зап,№ 47.
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Корсунов Корней Назарович
Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Смерть
1811
Причина смерти: Болезнь | ГАХО , рев.сказка 1811г. зап.№ 47.
Похороны
Неизвестно