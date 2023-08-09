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Корсунов Назар Никитович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Корсунов Никита Кузьмич

Мать: Корсунова Марина Саввична

Троицкая церковь,и/р - 1793г./ зап.№ 99 /,ЦГИАК, Ф - 1989-1-613.,ГАХО р/с 1811г.зап.№ 47. исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Агафья Назаровна

Мать ребёнка: Корсунова Анна Григорьевна / 1-й брак /

Троицкая церковь ,и/р - 1793г. / зап.№ 99 /, ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613.
Бракосочетание
До 1778

Жена: Корсунова Анна Григорьевна / 1-й брак /

Бракосочетание
09.01.1788

Жена: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна

ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-569, Николаевская церковь м/к 1788г.
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Пелагея Назаровна

Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна

Троицкая церковь , и/р -1795г.
Рождение ребёнка
02.08.1795

Дочь: Васса Назаровна

Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна

Николаевская церковь, ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1- м/к 1795г.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Корсун Никифор Назарович

Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна

Троицкая церковь , р/с - 1795г. р/с 1811г. зап,№ 47.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Корсун Алексей Назарович

Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна

ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Корсунов Корней Назарович

Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна

ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Смерть
1811
Причина смерти: Болезнь | ГАХО , рев.сказка 1811г. зап.№ 47.
Похороны
Неизвестно