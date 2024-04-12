Корсунова / 2-й брак / (Мирная) Агафья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова / 2-й брак / (Мирная) Агафья Романовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

р/с 1788г. сл.Ямполь Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия
Бракосочетание
09.01.1788

Муж: Корсунов Назар Никитович

ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-569, Николаевская церковь м/к 1788г.
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Пелагея Назаровна

Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович

Троицкая церковь , и/р -1795г.
Рождение ребёнка
02.08.1795

Дочь: Васса Назаровна

Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович

Николаевская церковь, ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1- м/к 1795г.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Корсун Никифор Назарович

Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович

Троицкая церковь , р/с - 1795г. р/с 1811г. зап,№ 47.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Корсун Алексей Назарович

Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович

ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Корсунов Корней Назарович

Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович

ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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