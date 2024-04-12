Корсунова / 2-й брак / (Мирная) Агафья Романовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1763
р/с 1788г. сл.Ямполь Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия
Бракосочетание
09.01.1788
ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-569, Николаевская церковь м/к 1788г.
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Пелагея Назаровна
Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович
Троицкая церковь , и/р -1795г.
Рождение ребёнка
02.08.1795
Дочь: Васса Назаровна
Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович
Николаевская церковь, ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1- м/к 1795г.
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович
Троицкая церковь , р/с - 1795г. р/с 1811г. зап,№ 47.
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Корсунов Корней Назарович
Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно