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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2092Ямполь, слоб. каз.при рч. Северном Донце.757241913021346Церковь православная 1. Ярмарок 4. Завод винокуренный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
471. Ямполь, слобода бывшая государственная, при озере Подпесочном, дворов 366, жителей 2322, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, 2 ла Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Ямполь149312798111104374836337381[...]
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6007Ямпільселище міського типур-н ЛиманськийКраснолиманська міська об'єднана територіальна громада