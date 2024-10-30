посёлок городского типа Ямполь — Familio

Ямполь

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
2092Ямполь, слоб. каз.при рч. Северном Донце.757241913021346Церковь православная 1. Ярмарок 4. Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Ямпольская волость
471. Ямполь, слобода бывшая государственная, при озере Подпесочном, дворов 366, жителей 2322, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, 2 ла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Ямпольская волость
слобода Ямполь149312798111104374836337381[...]

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6007Ямпільселище міського типур-н ЛиманськийКраснолиманська міська об'єднана територіальна громада

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